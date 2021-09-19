К утру третьего дня выборов на Южном Урале проголосовали 740 тысяч избирателей

В лидеры по явке вырвался Троицк

В Челябинской области стартовал третий, основной день голосования за кандидатов в Госдуму. На 10 часов утра участки посетили 28,67 процента избирателей, сообщил Первому областному информагентству председатель регионального избиркома Сергей Обертас.



На первом месте по явке по состоянию на утро 19 сентября оказался Троицк (48,78 процента проголосовавших), лидировавший в предыдущие двое суток Трехгорный немного отстал: здесь на участки явились 48,71 процента избирателей. Пятерку лидеров замыкают Нагайбакский (48,41 процента), Кизильский (45,40 процента) районы и поселок Локомотивный (45,1 процента).

В списке антилидеров по доле проголосовавших по-прежнему Курчатовский (19,54 процента), Калининский (19,96 процента), Центральный (20,64 процента) районы Челябинска, чуть лучше выглядят Златоуст (21,01 процента) и Миасс (21,69 процента).

«Надо учитывать, что в абсолютном исчислении кто-то из аутсайдеров легко может обогнать лидеров: низкие проценты Калининского района означают на деле десятки тысяч человек, а высокий показатель в поселковой комиссии — это реально только сотни активных избирателей», — отметил Сергей Обертас.

Всего по данным облизбиркома на 10 часов утра 19 сентября гражданский долг исполнили 740,765 тысячи южноуральцев. Напомним, голосование продлится до 20 часов утра. Предварительные итоги станут известны 20 сентября, окончательный результат выборов будет оглашен позже.