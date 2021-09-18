В Челябинской области проголосовали почти 600 тысяч человек

В лидерах по явке по-прежнему ЗАТО Трехгорный, в аутсайдерах — четыре района региональной столицы

Экватор выборов в Госдуму пройден: избирком Челябинской области обнародовал явку на 15-00 18 сентября. К этому времени, по словам председателя региональной избирательной комиссии Сергей Обертаса, проголосовали 22,97 процента южноуральцев, или более 590 тысяч человек.



Наивысшая явка по-прежнему в ЗАТО Трехгорный: здесь избирательные участки посетили уже 44,85 процента жителей. Вообще пятерка лидеров осталась прежней: кроме Трехгорного в нее входят Снежинск, Троицк, Нагайбакский и Кизильский районы. Но если накануне" второе место по явке было за Снежинском (на 15-00 18 сентября — 38,85 процента), но за первую 18 сентября «запретку» успел обогнать Кизильский район, где проголосовали 39,13 процента жителей. Троицк (38,76 процента проголосовавших) обошел Нагайбакский район (37,93 процента).

В аутсайдерах по-прежнему числятся большинство районов Челябинска. Первое место с конца занимает Курчатовский (14,81 процента), недалеко ушли Калининский (16,14 процента) и Центральный (16,31 процента) районы. На четвертом с конца месте — Златоуст (16,36 процента проголосовавших). Возглавляет пятерку муниципалитетов с самой низкой явкой Тракторозаводский район, где успели сходить на избирательные участки 17,22 процента граждан.

Как заявил Сергей Обертас, голосование в Трехгорном, Снежинске и южных районах области было настолько активным, что местные теризбиркомы были вынуждены принять решение о перераспределении бюллетеней. По правилам непосредственно на избирательные участки перед выборами доставляется до 70 процентов бланков для голосования, остальное хранится в сейфах вышестоящих комиссий. Ряд УИКов территорий-лидеров по явке вечером 17 сентября заявили, что бюллетени у них заканчиваются.

Не обошлось, увы, и без нарушений. Как сообщало Первое областное информагентство, накануне в Металлургическом районе Челябинска были аннулированы результаты надомного голосования на участке № 686: волеизъявление 570 челябинцев не будет учтено из-за отсутствия реестра для голосования вне помещения. По сведениям Сергея Обертаса и руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Валерия Шагиева, к утру 18 сентября стало известно еще о пяти таких случаях, правда, масштаб проблемы был поменьше. Тем не менее, и тут были приняты решения об аннулировании документов. Сергей Обертас, комментируя эти инциденты, заметил, что число нарушений составляет лишь 0,26 процента от количества избирательных участков области (напомним, 2285 постоянных УИК).

Кроме того, Валерий Шагиев рассказал о забавном эксцессе: общественные наблюдатели вечером 17 сентября увидели на камерах видеонаблюдения, установленных в одном из челябинских участков, молодых людей, парня и девушку, разобравших в помещении участка диван и устроившихся спать. Как оказалось, это были штатные ночные сторожа детского досугового центра, в котором разместился УИК.

«Непосредственно на месте голосования эти ребята не появлялись, так что сомнений в легитимности процесса на этом участке нет. Но, конечно, на избирательном участке надо выражать гражданскую волю, а не что-то еще делать», — прокомментировал курьез Сергей Обертас.

Общественные центры, куда стекается информация с камер видеонаблюдения, работают без перерыва. Как отметил Валерий Шагиев, система видеомониторинга себя оправдывает, остается лишь отработать на будущее несколько мелких моментов. Напомним, почти половина участков в Челябинской области оборудована камерами «Ростелекома», на остальных установлены средства видеофиксации.