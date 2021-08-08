Избирком Челябинской области зарегистрировал четырех кандидатов на выборы в Госдуму

Документы одномандатников проверят до 15 августа

Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала четырех кандидатов в депутаты Госдумы, которые были выдвинуты партиями по Магнитогорскому одномандатному избирательному округу № 192, сообщили в пресс-службе регионального Избиркома.

Так, зарегистрированы координатор магнитогорского отделения партии ЛДПР Дамир Байтенов; адвокат Николай Кошман от партии «Яблоко»; блогер, занимающийся вопросами материнства и детства, Татьяна Марараш от партии «Новые люди»; общественник и блогер Элмар Рустамов от партии КПРФ.

Напомним, ранее Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала нескольких кандидатов на выборы в Госдуму от партий «Новые люди», «Яблоко», «Партии пенсионеров» и КПРФ. Проверки документов депутатов, выдвигающихся по одномандатным округам, завершатся 15 августа.

Выборы пройдут в 17 по 19 сентября 2021 года.