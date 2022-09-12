Глава регионального избиркома Евгений Голицын подвел предварительные итоги прошедших накануне, 11 сентября, выборов. В Челябинской области может праздновать победу партия «Единая Россия»: ее кандидаты завоевали 93% депутатских мандатов, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Напомним, 11 сентября в Челябинской области прошли 72 избирательные кампании, в ходе которых разыграли 220 депутатских мандатов сельского и районного уровней и мандат депутата ЗСО. Новым членом Заксобрания от Троицкого округа № 25 стала ректор Южно-Уральского аграрного университета Светлана Черепухина.
Как сообщил Евгений Голицын, средняя явка на выборах не превысила 33%. Однако на отдельных избирательных участках голосовали и 70—80% граждан.
«Как правило, высокая явка фиксировалась в небольших населенных пунктах, где число избирателей не превышает сто человек», — объяснил председатель облизбиркома.
Голицын также отметил необычную неконфликтность выборов: за весь день в избирательные комиссии разных уровней поступило только 25 обращений, причем далеко не все касались каких-то нарушений. Глава облизбиркома, например, рассказал о случае размещения незаконной агитации в одном из сел, но подчеркнул, что даже в этом случае речь не шла о злом умысле: просто штаб кандидата не уведомил местный ТИК о части размещенных плакатов.
Кроме депутатских выборов в регионе прошло голосование за глав шести сельских администраций: в Еманжелинском поселении (Еткульский район), Гранитном, Новопокровском и Полоцком (Кизильский район), Кундравинском и Тимирязевском (Чебаркульский район). В пяти случаях села обрели новых глав. Так, Кундравинское возглавил Виктор Король, брат бывшего главы Чебаркульского района. Четыре места сельских глав достались единороссам, одно — «Справедливой России — За правду». В Еманжелинском поселении победил самовыдвиженец.
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