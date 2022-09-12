Ректор аграрного университета стала новым депутатом ЗСО Челябинской области

В региональном избиркоме подвели итоги прошедших 11 сентября выборов

Кандидат от «Единой России» Светлана Черепухина выиграла довыборы в Законодательное собрание Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального избиркома. Кроме того, ЕР завоевала 207 мандатов на муниципальных выборах в разных районах области.



Общая явка в единый день голосования 11 сентября составила 32,63 процента, то есть на избирательные участки пришли чуть более 61,6 тысячи человек. В Троицком округе, где проходили довыборы в ЗСО, избиратели оказались несколько активнее: здесь проголосовали 38,22 процента электората. На муниципальные выборы явились 28,95 процента избирателей.

По данным избиркома Челябинской области, кандидаты от «Единой России» завоевали 207 мандатов, в том числе мандат депутата ЗСО. «Справедливая Россия — За Правду» одержала победу в пяти случаях, ЛДПР выбила себе два места в представительных органах. В семи случаях победили самовыдвиженцы.