Подписные листы кандидатов в президенты РФ проверят в три этапа

Их обработают вручную, с помощью специальных техсредств и генератора случайных чисел

ЦИК России начала прием подписных листов кандидатов на должность президента РФ, который продлится до 18 часов мск 31 января. На проверку подписных листов отведено не более десяти дней, после чего избирком примет решение о регистрации кандидата.

Напомним, кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей, от партии — 100—105 тысяч.

Проверка пройдет в три этапа. На первом специалисты ЦИК России проверяют количество листов с подписями и количество подписей, которые были заявлены.





На втором с помощью генератора случайных чисел будет отобрано 60 тысяч подписей, подлежащих проверке.





На третьем этапе ЦИК России проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах, в том числе с помощью специализированного программно-технического комплекса проверки подписных листов.

«Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей избирателей, ЦИК России проведет дополнительную проверку еще 30 тысяч подписей. Если по результатам общей проверки количество недействительных и недостоверных подписей будет превышать 5%, это станет основанием для отказа в регистрации кандидата», — пояснили в Центризбиркоме.

Напомним, выборы президента России состоятся 15—17 марта 2024 года. Троих кандидатов в президенты ЦИК России уже зарегистрировала. Это представители парламентских партий Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). Восемь кандидатов продолжают сбор подписей, в том числе пять представителей непарламентских партий: Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Сергей Малинкович, Ирина Свиридова и Андрей Богданов, — а также трое самовыдвиженцев: Анатолий Баташев, Рада Русских и действующий президент Владимир Путин.