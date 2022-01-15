Из администрации Магнитогорска уволился замглавы Андрей Литвинов

На протяжении года он занимал должность заместителя мэра по городскому хозяйству

В Магнитогорске уволился заместитель главы города по городскому хозяйству Андрей Литвинов. Информацию об этом корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Андрей Михайлович покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу в конце декабря 2021 года. На данный момент обязанности заместителя главы города исполняет Марина Зинурова»,— сообщила начальник подразделения по взаимодействию со СМИ администрации Магнитогорска Ольга Беличенко.

Андрей Литвинов был назначен за должность замглавы Магнитогорска в ноябре 2020 года. Ранее он возглавлял МП «Магнитогорский городской транспорт».