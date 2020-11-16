В Магнитогорске назначен новый вице-мэр по городскому хозяйству

Им стал Андрей Литвинов.

В администрации Магнитогорска объявили о кадровых перестановках. На должность заместителя мэра по городскому хозяйству назначен Андрей Литвинов. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба городской администрации.

«С сегодняшнего дня на должность заместителя главы города по городскому хозяйству администрации Магнитогорска назначен Андрей Литвинов. Ранее Андрей Михайлович возглавлял МП „Магнитогорский городской транспорт“», — сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Обязанности вице-мэра по городскому хозяйству Магнитогорска исполнял Дмитрий Грошев. Ранее эту должность занимал Юлий Элбакидзе. В октябре 2020 года он оставил пост по собственному желанию. После этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Юлия Элбакидзе на должность заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.