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/ Стали известны инвестпроекты, предложенные компаниям из списка Белоусова

Стали известны инвестпроекты, предложенные компаниям из списка Белоусова

Среди них не оказалось ни одного из проектов министерств и ведомств, утверждает «Коммерсантъ».
сегодня в 16:04
  |  Политика

На заседании, прошедшем накануне, 12 октября, в РСПП, Минпромторг представил компаниям из списка помощника президента Андрея Белоусова проекты для соинвестирования. При этом среди них не оказалось ни одного из проектов министерств и ведомств, проработанных по инвестиционным критериям ВЭБа, только проекты частных компаний.

Так, Минпромторг представил проект по модернизации выпуска нержавеющего проката на Челябинском меткомбинате (ЧМК) «Мечела». Он оценивается в 25 млрд руб. и предполагает строительство стана по выпуску широкоформатного нержавеющего листа. Помимо того, был презентован проект по созданию региональных комплексов по переработке твердых бытовых отходов, предложенный Минприроды и отвечающий задачам нацпроекта «Экология». Речь идет о проекта в Челябинской области (3,54 млрд руб.), Магнитогорске (1,32 млрд руб.), Мурманской области (1,85 млрд руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,1 млрд руб.). Однако, как отмечает «Коммерсантъ», они тоже являются частными, так как комплексы собирается строить по концессии АО «Управление отходами», которое на 51% принадлежит инвесткомпании «Алор инвест», на 49% — десяти физлицам через ООО «УК Мехуборка» и ООО «Мехуборка групп».

Помимо того, на заседании обсуждались частные проекты, которые также были в перечне Минпромторга.

Отметим, летом Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год. Однако после возражений план изменился, и компания было предложено уже поучаствовать в реализации нацпроектов «Экология» и «Цифровая экономика» и инвестировать в экономику.

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