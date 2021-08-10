Губернатор Челябинской области утвердил в должности министра общественной безопасности

Светлана Костина возглавит ведомство с 23 августа

В правительстве Челябинской области — кадровые изменения. Губернатор Алексей Текслер утвердил в должности министра общественной безопасности. Им стала Светлана Костина, ранее исполняющая обязанности министра. Соответствующее постановление подписал сегодня Алексей Текслер.

Светлана Костина исполняла обязанности министра общественной безопасности с 1 мая 2020 года после ухода министра Олега Климова. Ранее она работала в комитете по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий Челябинской области, который в 2004 году был преобразован в министерство по радиационной и экологической безопасности. В ведомстве Светлана Костина проработала до 2010 года. Затем ее трудовая деятельность была связана с МЧС и вновь с министерством по радиационной и экологической безопасности.

С 2016 года работала в должности первого заместителя министра общественной безопасности Челябинской области. К своим обязанностям новый министр приступит с 23 августа.