Госдума поддержала предложение ЗСО Челябинской области о помощи самозанятым

Инициативу о включении граждан в схемы размещения торговых киосков в ГД озвучил спикер ЗСО Александр Лазарев

19 апреля председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев и депутат Госдумы Владимир Павлов выступили на пленарном заседании российского парламента. Речь шла об инициативе ЗСО по поддержке самозанятых граждан. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Законодательного собрания, Госдума единогласно поддержала предложение челябинцев.



Как пояснили в пресс-службе ЗСО, выступление Лазарева касалось внесения изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В сегодняшнем варианте этот ФЗ гласит, что в муниципальных схемах размещения нестационарных торговых объектов (то есть киосков, ларьков и т. д.) не менее 60 процентов павильонов должно отводиться малым и средним предпринимателям. Александр Лазарев предложил распространить эту норму на самозанятых граждан до конца 2028 года, то есть на весь период действия экспериментального налога на профессиональный доход.

«Наша инициатива направлена на стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан. Она станет эффективным инструментом формирования каналов сбыта продукции отечественных производителей, позволит обеспечить максимальную доступность торговых объектов для населения», — объяснил Александр Лазарев.

Депутаты Госдумы одобрили челябинскую инициативу. Напомним, она родилась не на пустом месте: в Челябинской области за последнее время доля самозанятых серьезно выросла — настолько, что по итогам 2021 года налоговая инспекция зафиксировала рост поступлений в бюджет от самозанятых в 11 раз.