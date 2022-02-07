В Челябинской области в 11 раз вырос объем платежей от самозанятых

Алексей Текслер оценил работу региональной налоговой службы в 2021 году

В Челябинской области за 2021 год объем платежей от самозанятых вырос в 11 раз. Эти средства были направлены в муниципалитеты, а казна региона пополнялась выше плановых ожиданий. Это и другие итоги 2021 года в сфере налогообложения губернатор Алексей Текслер обсудил с руководителем УФНС России по Челябинской области Михаилом Бирюком, сообщает пресс-служба правительства области.

Алексей Текслер положительно оценил результаты работы региональной налоговой службы в 2021 году.

«Казна региона и наших муниципалитетов в прошлом году пополнялась выше плановых ожиданий. Это говорит о том, что экономика региона в целом преодолела трудности, которые были связаны с пандемией. Мы смогли направить дополнительные средства, поступившие от налогоплательщиков, на снижение долга, борьбу с пандемией, оказание помощи тем отраслям, которые действительно в этом нуждались. Считаю нашу общую работу по наполнению бюджета региона позитивной»,— подвел итоги Алексей Текслер.

Отдельно глава региона отметил рост регистрации самозанятых. Объем платежей от самозанятых вырос в 11 раз. Эти средства были направлены в муниципалитеты.

«Это позитивный момент: с одной стороны, выход из тени и возможность легализовать свой бизнес, а также возможность обратиться за поддержкой, например по линии национального проекта „Малое и среднее предпринимательство“», — пояснил глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер обратил внимание на успешное решение задач, которые появились у налоговой службы в связи с пандемией. Налоговая инспекция начала оказывать сервисные услуги — по оказанию мер поддержки предпринимателям, которые попали в непростую ситуацию из-за пандемии.

«Это выплаты за нерабочие дни, которые по решению президента страны осуществлялись в прошлом году. Было принято 16 тысяч заявлений, помощь оказана в размере 777 миллионов рублей. Количество работников, которые были поддержаны, составило более 60 тысяч человек. Вся эта работа была дистанционной. Это новая грань работы налоговой, которая становится более универсальной и клиентоориентированной», — пояснил губернатор.

В свою очередь Михаил Бирюк поблагодарил губернатора за высокую оценку деятельности налоговой службы и поддержку. По его словам, 2021 год был успешным в части поступлений на все уровни бюджетной системы.