Госдума обеспечила самозанятым «ипотечные каникулы»

Утвержден закон, позволяющий заменить справку 2‑НДФЛ другими документами

Депутаты Государственной думы приняли 9 июня закон, обеспечивающий равные условия заемщикам, взявшим ипотечные кредиты. Теперь к прочим категориям, имеющим возможность добиться «ипотечных каникул», добавились самозанятые, сообщает пресс-служба ГД РФ.



Напомним, граждане России могут в случае сложной финансовой ситуации претендовать на уменьшение или даже приостановление выплат по ипотеке на срок до полугода.

«Все больше российских граждан выбирают для себя возможность зарегистрироваться как самозанятые. Это удобный налоговый режим, которым воспользовались уже более миллиона человек по всей стране. Однако в настоящее время в случае сложной жизненной ситуации они не могут претендовать на „ипотечные каникулы“, ведь у них нет возможности предоставить справку 2-НДФЛ от работодателя. В результате самозанятые фактически лишены права на отсрочку по кредиту, что несправедливо», — заявил на обсуждении закона председатель Думы Вячеслав Володин.

По словам Володина, принятые поправки позволяют самозанятым подтверждать снижение дохода другими документами. Это могут быть справка о полученных физлицом доходах и удержанных суммах налога; справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход, книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП и другие бумаги.