Глава Челябинска отчиталась о доходах за 2020 год

Задекларировали свои доходы за минувший год и заместители мэра

Глава Челябинска Наталья Котова и ее заместители отчитались о доходах за 2020 год. Согласно документу, больше всех после мэра заработал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Сведения о доходах опубликованы на сайте городской администрации.

В период с 1 января по 31 декабря 2020 года Наталья Котова заработала 5 055 029,31 рубля. В ее собственности находятся 1/2 квартиры, земельный участок и садовый дом.

Заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская задекларировала доход в размере 2 587 237,51 рубля. Она владеет квартирой совместно со своим ребенком, имеет автомобиль «Мазда 6» и гараж.

Замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев за 2020 год заработал 2 400 217,16 рубля. Его супруга задекларировала доход в размере 239 055,04 рубля. В его собственности находятся нежилое помещение, квартира и 1/3 еще одной квартиры. Также Авдеев владеет автомобилем «Шевроле Каптива».

Александр Астахов, замглавы по городскому хозяйству, заработал 3 866 336,64 рубля. Он владеет автомобилями «Мицубиси ASX» и BMW X5. Его супруга за 2020 год заработала 367 018,17 рубля. В ее собственности находятся 1/2 квартиры и автомобиль ВАЗ-21102.

Замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне задекларировал доход в размере 2 066 232,71 рубля, его супруга — 471 649,38 рублей, а несовершеннолетний ребенок — 2 081,80 рубля. В собственности у семьи находятся земельный участок, дом, квартира, 2/8 другой квартиры, четыре нежилых помещения и автомобиль «Хендай Гетц».

Заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов за 2020 год заработал 2 560 780,53 рубля. В его собственности — шесть земельных участков, дом, квартира, 1/2 квартиры и 1/3 сооружения, а также автомобили «Форд Фокус» и «Фольксваген Тигуан». Супруга чиновника заработала 841 830,82 рубля и владеет тремя квартирами.

Валерий Смирнов, замглавы города, руководитель аппарата администрации Челябинска, задекларировал доход в размере 2 903 292,49 рубля. Он владеет земельным участком, квартирой и садовым домом. Его супруга заработала в 2020 году 612 322,15 рубля, владеет квартирой.

Доходы губернатора Челябинской области и его замов за 2020 год можно посмотреть здесь.