За 2020 год Алексей Текслер заработал 12,5 миллиона рублей

Самый большой доход за прошлый год задекларировал замгубернатора Вадим Евдокимов

За 2020 год губернатор Челябинской области Алексей Текслер заработал чуть более 12,5 миллиона рублей. Его супруга задекларировала доход в 219 рублей. Сведения о доходах и имуществе главы региона и его семьи опубликованы на сайте правительства Челябинской области.

Согласно сведениям, в период с 1 января по 31 декабря 2020 года Алексей Текслер заработал 12 502 873,03 рубля. Ему принадлежат два машиноместа, полторы квартиры в России и квартира на Кипре, являющаяся совместной с супругой собственностью.

Ирина Текслер за 2020 год заработала 219 рублей. В ее собственности находятся две квартиры, земельный участок, дом и парковочное место, а также автомобили Land Rover Range Rover и Honda FR-V.

Что касается заместителей губернатора, то, согласно документам, первый заместитель Ирина Гехт за 2020 год заработала 6 432 859,46 рубля. В ее собственности находятся две квартиры.

Первый замгубернатора Виктор Мамин задекларировал доход в 8 414 843,33 рубля. Он владеет двумя квартирами и машиноместом. Его супруга за 2020 год заработала 507 001,53 рубля. В ее собственности — дом, земельный участок и автомобили Lexus RX 450h и Hyundai Santa Fe.

Заместитель губернатора Анатолий Векшин заработал 4 942 602,13 рубля, его супруга — 75 копеек. У семьи в собственности находятся квартира и автомобиль Volvo XC90.

Евгений Голицын, также заместитель губернатора, задекларировал доход в размере 5 233 406,63 рубля. Его супруга заработала в 2020 году 588 555 рублей. В собственности Голицына — земельный участок, дом и автомобиль Jeep Grand Cherokee. Супруга владеет квартирой.

Замгубернатора Вадим Евдокимов за 2020 год заработал 25 064 626,96 рубля. В его собственности — 1/3 квартиры, автомобиль Lexus RX-350 и мотовездеход Yamaha YEM 125А. Его супруга заработала 3 334 249,60 рубля. У нее отдельная квартира, 1/3 совместной с супругом квартиры, садовый дом и автомобиль Lexus RX-300.

Заместитель губернатора Егор Ковальчук, заработавший в 2020 году 4 939 244,05 рубля, владеет только автомобилем Skoda Kodiaq. В собственности его детей находятся 3/4 квартиры.

Станислав Мошаров задекларировал доход в размере 4 971 647,42 рубля. По документам он ничем не владеет. Его супруга заработала 140 167,16 рубля, у нее в собственности находятся 1/2 квартиры, еще две квартиры и автомобиль Audi Q5.

Сергей Сушков заработал 5 453 505,54 рубля, он владеет земельным участком, квартирой совместно со своим ребенком, а также долями в доме и еще на одном участке.

Сергей Шаль задекларировал 5 041 451,49 рубля. У него две квартиры и доля парковочного места.