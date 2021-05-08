За 2020 год губернатор Челябинской области Алексей Текслер заработал чуть более 12,5 миллиона рублей. Его супруга задекларировала доход в 219 рублей. Сведения о доходах и имуществе главы региона и его семьи опубликованы на сайте правительства Челябинской области.
Согласно сведениям, в период с 1 января по 31 декабря 2020 года Алексей Текслер заработал 12 502 873,03 рубля. Ему принадлежат два машиноместа, полторы квартиры в России и квартира на Кипре, являющаяся совместной с супругой собственностью.
Ирина Текслер за 2020 год заработала 219 рублей. В ее собственности находятся две квартиры, земельный участок, дом и парковочное место, а также автомобили Land Rover Range Rover и Honda FR-V.
Что касается заместителей губернатора, то, согласно документам, первый заместитель Ирина Гехт за 2020 год заработала 6 432 859,46 рубля. В ее собственности находятся две квартиры.
Первый замгубернатора Виктор Мамин задекларировал доход в 8 414 843,33 рубля. Он владеет двумя квартирами и машиноместом. Его супруга за 2020 год заработала 507 001,53 рубля. В ее собственности — дом, земельный участок и автомобили Lexus RX 450h и Hyundai Santa Fe.
Заместитель губернатора Анатолий Векшин заработал 4 942 602,13 рубля, его супруга — 75 копеек. У семьи в собственности находятся квартира и автомобиль Volvo XC90.
Евгений Голицын, также заместитель губернатора, задекларировал доход в размере 5 233 406,63 рубля. Его супруга заработала в 2020 году 588 555 рублей. В собственности Голицына — земельный участок, дом и автомобиль Jeep Grand Cherokee. Супруга владеет квартирой.
Замгубернатора Вадим Евдокимов за 2020 год заработал 25 064 626,96 рубля. В его собственности — 1/3 квартиры, автомобиль Lexus RX-350 и мотовездеход Yamaha YEM 125А. Его супруга заработала 3 334 249,60 рубля. У нее отдельная квартира, 1/3 совместной с супругом квартиры, садовый дом и автомобиль Lexus RX-300.
Заместитель губернатора Егор Ковальчук, заработавший в 2020 году 4 939 244,05 рубля, владеет только автомобилем Skoda Kodiaq. В собственности его детей находятся 3/4 квартиры.
Станислав Мошаров задекларировал доход в размере 4 971 647,42 рубля. По документам он ничем не владеет. Его супруга заработала 140 167,16 рубля, у нее в собственности находятся 1/2 квартиры, еще две квартиры и автомобиль Audi Q5.
Сергей Сушков заработал 5 453 505,54 рубля, он владеет земельным участком, квартирой совместно со своим ребенком, а также долями в доме и еще на одном участке.
Сергей Шаль задекларировал 5 041 451,49 рубля. У него две квартиры и доля парковочного места.