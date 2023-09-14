Гендиректор ГРЦ Макеева награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области»

Накануне Владимиру Дегтярю исполнилось 75 лет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил генерального директора и генерального конструктора АО «ГРЦ Макеева» Владимира Дегтяря медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Владимир Дегтярь работает в миасском ракетном центре с 1972 года. Имеет степень доктора технических наук, в 2016 году был избран академиком РАН. Под его руководством разрабатывались ракетные комплексы для подводных лодок, в том числе с новейшей баллистической ракетой «Синева». Накануне, 13 сентября, Дегтярю исполнилось 75 лет.

Медаль «За вклад в развитие Челябинской области» была учреждена в мае 2023 года. Согласно положению о награде, медалью награждаются лица, получившие широкую общественную известность и признательность за осуществление деятельности, принесшей значимые для Челябинской области результаты в государственной, политической, экономической, научно-исследовательской, общественной и иных сферах или за деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению дружественных отношений между Челябинской областью и другими регионами Российской Федерации.

Напомним, что ранее на этой неделе Алексей Текслер наградил такой же медалью президента ООО УК «Южуралзолото Группа компаний» Константина Струкова.