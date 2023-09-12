Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалью «За вклад в развитие Челябинской области» президента ООО УК «Южуралзолото Группа компаний» Константина Струкова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Константин Струков награжден медалью за большой личный вклад в развитие горнодобывающей отрасли и активную законотворческую и общественную деятельность.
Константин Струков возглавил компанию «Южуралзолото» в 1997 году. Под его руководством было освоено множество новых месторождений, а старое оборудование было заменено на новое. Спустя шесть лет, в 2003 году, предприятие полностью перешло в собственность предпринимателя.
В 2016 году Константин Струков занял пост вице-председателя Законодательного собрания Челябинской области.
Имеет звание почетного жителя Челябинской области, а также является полным кавалером знака «Шахтерская слава».