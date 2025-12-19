Экс-директор зоопарка возглавил комитет по культуре в Челябинске

Юрий Леончик назначен на пост сегодня, 19 декабря

Комитет по культуре Челябинска возглавил Юрий Леончик, сообщает пресс-служба мэрии.

На новую работу он перешел с поста директора городского зоопарка, которым руководил последние 11 лет, с марта 2014 года.

«Юрий Анатольевич окончил Академию труда и социальных отношений по специальности „Менеджмент организации“. Трудовую деятельность начал в 1992 году после службы в армии: работал в коммерческих структурах на разных должностях. С 1999 по 2008 год работал администратором, а после — директором муниципального кинотеатра „Знамя“. С 2009 по 2011 год занимал руководящие посты в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки. С 2012 по 2014 год возглавлял ООО „Русь“», — говорится в сообщении.

Сегодня, 19 декабря 2025 года, Юрий Леончик назначен на пост председателя комитета по культуре Челябинска.

Коллектив Челябинского зоопарка поблагодарил Юрия Леончика за годы, проведенные вместе, а также отметил, что под его руководством произошло большое количество положительных и значимых изменений в жизни зоопарка, и пожелал успехов на новом месте работы.

«Спасибо Вам огромнейшее за все эти годы совместной работы, Вашу поддержку и ответственное руководство. Будем очень сильно по Вам скучать», — пишут теперь уже бывшие коллеги Юрия Анатольевича в соцсетях.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что Челябинск завоевал звание культурной столицы 2027 года.