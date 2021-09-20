Челябинские политологи называют закономерной победу «Единой России»

Высокие явка и конкуренция, «Новые люди» в Госдуме, провал ЛДПР — в анализе южноуральских экспертов

19 сентября в России завершились выборы депутатов Государственной думы, и уже с полуночи эксперты по всей стране обсуждают их результаты. Челябинская область не стала исключением. Хотя формально процесс подсчета голосов избирателей еще не завершен, политологи Южного Урала уже анализируют результаты главной политической кампании последнего года.

Напомним, последние официальные данные о явке на избирательные участки региональный избирком представлял на 18 часов 19 сентября, за два часа до окончания голосования. Уже тогда свой гражданский долг исполнили чуть более 43 процентов жителей Челябинской области. Пять лет назад, на выборах в Госдуму-2016, итоговая явка чуть-чуть превышала 44 процента.

«Можно с уверенностью говорить, что нынешняя явка будет по итогу выше, чем пять лет назад. Определяющую роль тут сыграла политика Центризбиркома: избиратели получили новые возможности по голосованию вне помещений, другие дистанционные технологии», — считает заведующий кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин.

Руководитель исследовательской группы «Монитор» Алексей Ширинкин также полагает явку достаточно высокой, но видит другие закономерности.

«Явка преимущественно городского электората, причем она спровоцирована федеральной избирательной кампанией — борьбой партий и идеологическими конфликтами на уровне страны, а не региона. Челябинск здесь не исключение, мы давно стали жителями города, а не заводского поселка», — отмечает Алексей Ширинкин.

С ночи ряд изданий, основываясь на предварительных, неофициальных цифрах, говорят о слишком низком результате «Единой России» в Челябинской области: не более 36—37 процентов. Доктор политических наук Сергей Зырянов даже предположил, что у федерального центра возникнут вопросы к руководству южноуральского отделения ЕР. Однако другие эксперты с ним не согласны. Василий Зорин предлагает взглянуть на абсолютное число голосов: по его данным, единороссов в Челябинской области предпочли 412 тысяч избирателей, в то время как год назад на первых трехдневных выборах в Законодательное собрание региона результат партии насчитывал 374 тысячи человек. Так что количественный рост налицо.

То же отмечает и Алексей Ширинкин.

«Среднероссийский показатель „Единой России“ куется сельскими территориями. В соседней Свердловской области та же ситуация, что и у нас, — 35—36 процентов. Но вообще странно было бы ожидать от Челябинской области таких результатов, как в Башкирии или Чечне. К тому же надо учитывать тотальную мобилизацию протестного электората», — рассуждает Ширинкин.

Политолог Александр Мельников перечисляет игравшие против «партии власти» факторы: коронавирус и связанную с ним тяжелую экономическую ситуацию, исчерпанный эффект «крымской весны», недовольство населения пенсионной реформой.

«Несмотря на это единороссы полностью выполнили свою задачу, взяв запланированных шесть мандатов. Четыре победы в одномандатных округах (Бахметьев, Бурматов, Колесников, Павлов), еще два мандата будут по партийному списку. Полученные более четырехсот тысяч голосов подтвердили, что Единая Россия имеет в регионе стабильную поддержку», — считает Александр Мельников.

Необычность прошедших выборов — в серьезной конкурентной борьбе. Напомним, в кампании участвовали 14 политических партий, в среднем по России конкурс на думский мандат был выше, чем «на бюджет» в МГУ — 13 человек на место. Накануне, рассказывая о явке и выявленных нарушениях на выборах, председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас отмечал также, что практически все сообщения о нарушениях поступали от наблюдателей оппозиционных партий. Оппозиция, таким образом, сыграла даже в плюс легитимности выборов, обеспечив доверие к их результатам. Что уже сказалось на федеральном уровне: выборы признали состоявшимися руководители всех партий — участников думской гонки.

«Важно, что победа „Единой России“ достигнута при высоком уровне конкурентности (сразу шесть партий либо преодолели, либо близки к пятипроцентному показателю) и легитимности прошедшей кампании. Отдельные нарушения фиксировались, но при беспрецедентном количестве наблюдателей и максимальной открытости избиркому удавалось оперативно реагировать, обеспечивая чистоту выборного процесса», — констатирует Александр Мельников.

Конкурентность выборов доказывает и то, что, судя по предварительным данным ЦИКа, в Госдуме появится новый игрок — сформированная всего чуть больше года назад и вдруг так громко заявившая о себе партия «Новые люди». Василий Зорин, например, полагает, что именно новички отчасти повлияли на формально невысокий результат ЕР.

«Рост конкуренции по всей стране и в нашей области налицо. К партии „Новые люди“ ушли потенциальные сторонники „Единой России“, люди, принципиально желавшие новизны и изменений, уставшие от того, что они много лет поддерживали одно и то же политическое объединение», — полагает Василий Анатольевич.

«„Новые люди“ — это удивительно хорошая реакция избирателей на вот это новое предложение. Посмотрим, оправдается ли эта реакция, подтвердят ли ее „Новые люди“, смогут ли они создать работоспособную фракцию. Хотя само появление этой партии уже изменит всю конфигурацию расклада сил в Госдуме, потому что появится, будем надеяться, пятый игрок», — рассуждает Сергей Зырянов.

«„Новые люди“ — это проект, ориентированный на либерального городского избирателя. Запрос на некую протестную риторику есть, успех этой партии показал, насколько он велик», — согласен с коллегами Алексей Ширинкин.

Еще одна партия, которая может праздновать победу, — КПРФ, в большинстве регионов уверенно занимающая второе место. Сергей Зырянов напоминает, что коммунисты очень давно не становились «серебряными призерами» на выборах федерального уровня. А вот два других члена парламентской четверки — ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду» — результатами не блещут. По мнению Алексея Ширинкина, ЛДПР, партия отчетливо лидерского типа, потеряла свои преимущества после «хабаровских событий» (летом 2020 года в Хабаровском крае прошла волна протестов против уголовного дела, возбужденного в отношении губернатора Сергея Фургала, члена либерально-демократической партии, но, по факту, закончились они ничем).

«Люди разочаровались и пошли искать других героев. ЛДПР все больше становится чисто факультативной партией», — считает Алексей Ширинкин.

«„Справедливая Россия — За Правду“ оказалась на третьем месте вместо ожидаемого второго. Она набрала, конечно, свои проценты за счет верного ей ядерного электората, но КПРФ сумела сделать шаг вперед, а „СРЗП“ не сумела этого шага сделать. Потенциал у нее был, но почему-то он оказался не реализован», — подводит итоги выборов Сергей Зырянов.

В Челябинской области, по мнению Александра Мельникова, фактическая неудача СРЗП не так заметна, так как на Южном Урале позиции справедливороссов традиционно сильны. Все эксперты сходятся в том, что победа лидера «Справедливой России» Валерия Гартунга в Коркинском избирательном округе была полностью ожидаемой. Это единственный одномандатный округ, в котором «Единая Россия» не смогла добиться преимущества, тем более что противником политического ветерана Гартунга выступал новичок, врач Антон Рыжий. Однако, например, Василий Зорин полагает, что через пять лет Рыжий вполне сможет составить Гартунгу серьезную конкуренцию, если удержит тот темп политического развития, который взял сейчас.