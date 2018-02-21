/ Доходы бюджета Челябинской области превысили расходы впервые за 5 лет

Профицит бюджета по итогам 2017 года составил 7 миллиардов рублей.

В 2017 году доходы бюджета Челябинской области возросли на 9% по сравнению с 2016 годом и сложились в сумме 144,2 миллиардов рублей. Профицит бюджета составил 7 миллиардов рублей. Таким образом Челябинская область впервые за 5 лет исполнила бюджет с профицитом.

Благодаря поступлению собственных доходов и разумному отношению к расходам удалось не только ликвидировать 10-миллиардный дефицит, с которым был сверстан бюджет 2017 года. Это позволило нам полностью погасить и банковские кредиты, а также создать задел для финансирования расходов текущего, 2018 года. — рассказал сайту «Первый областной» министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Отметим, что основной прирост доходов обусловлен налогом на прибыль организаций, поступления которого выросли на 22% и сокращению возвратов по налогу. Также на 7% увеличились поступления налога на доходы физических лиц.