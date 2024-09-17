Дмитрий Гатов избран главой Троицка

Новый градоначальник уже принял присягу и сделал первые заявления

В Троицке депутаты выбрали нового главу. Большинством голосов на пост избран Дмитрий Гатов, экс-руководитель Еманжелинска и заместитель главы Волновахского района Донецкой Народной Республики.

Как сообщает пресс-служба Троицкого городского округа, сегодня, 17 сентября, истек срок полномочий прежнего главы Троицка Александра Виноградова, который находится под следствием. В ходе открытого голосования 20 народных избранников из 21 проголосовали за Дмитрия Гатова.

Вновь избранный глава города сразу принял присягу и обозначил планы на пятилетку.

«Проблемы и векторы уже определены: дороги, сети, вода, озеленение, переселение. Понимаю, какие есть возможности по развитию города», — обратился к троичанам глава города Дмитрий Гатов.

Он добавил, что намерен работать в тренде, заданном президентом РФ и губернатором Челябинской области:

«Максимально быть открытыми для жителей — это прямое поручение президента и губернатора. Я буду работать в этом же направлении».

Гатов Дмитрий Владимирович родился 9 февраля 1973 года в Коркино. Окончил Коркинский горно-строительный техникум по специальности «горное машиностроение», затем обучался в Академии труда и социальных отношений по специальности «Экономика и социология труда», выпускник федеральной программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». В 2016 году стал главой Коркино, в ноябре 2020 года — мэром Еманжелинска.

В ноябре 2020 года избран депутатами главой Еманжелинского городского поселения. В 2022 году по поручению губернатора Алексея Текслера отправился в служебную командировку в ДНР в качестве руководителя группы Челябинской области в республике, заместителя главы Волновахского района.