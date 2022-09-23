Дмитрий Гатов: в ДНР понимают, что большая Россия стоит за маленький Донбасс

Глава Еманжелинска, уже полгода работающий в Волновахе, — о связи России и ДНР

23 сентября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу присоединения к России. Мэр Еманжелинска, а последние месяцы — заместитель главы Волновахского района ДНР Дмитрий Гатов в итогах референдума не сомневается: он может привести десятки доказательств того, что связь между Донбассом и Россией неразделима.



«До весны 2022 года Волноваха находилась под контролем украинских войск, это освобожденная территория. И донбасцы, пережившие это, подтверждают: к ним относились как к людям второго сорта. О том, что Россию ждали тут даже не восемь лет, а все тридцать, я слышу каждый день. Первый вопрос от местных, когда мы только приехали в Волноваху, был простой: „Вы же к нам надолго?“

Я уверен, мы не надолго, мы навсегда. Я общаюсь и с жителями ДНР, и с гражданами России, со знакомыми из Челябинской области и вижу, что обе стороны поддерживают объединение, много лет ждут этого важного, значительного шага. Спрашивают сейчас: „Почему так долго?“ Здесь понимают, что большая Россия стоит за маленький Донбасс.

Я работаю в Волновахе несколько месяцев, и каждый день чувствую поддержку от этой „большой России“. Гуманитарная помощь: книги, пищевые наборы, строительные материалы. Их шлют партии, СМИ, коммерческие компании, собирают рядовые граждане. Сюда едут работать над восстановлением всего Донбасса врачи, учителя, промышленники, строители, да просто неравнодушные люди. Их встречают как родных.

Очень много встречаю волонтеров из Челябинска и области. Они чуть ли не с нуля отстраивают разбитые снарядами школы. Это неудивительно: на Донбасс после Великой Отечественной войны с Урала уехало множество людей. Тоже — восстанавливать города и шахты после боев. Многие местные бывали в Челябинске.

Поэтому мы не просто люди одного языка. Мы родственники, друзья, соседи. Здесь в администрации района стоит флаг Челябинской области».