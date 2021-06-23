Депутаты Курчатовского района избрали главу Сергея Антипова на второй срок

Руководить территорией он будет еще пять лет

В Курчатовском районе сегодня, 23 июня, местные депутаты избрали главу. Им стал Сергей Антипов, переизбранный на второй пятилетний срок. На голосование перед 19 депутатами были представлены кандидатуры трех человек: Сергея Антипова, Максима Бакулина и Ирины Матвеевой. Ранее их определили победителями предварительного конкурса.

В своем выступлении перед депутатами Антипов озвучил основные программные моменты.

«Наша программа, по которой мы работаем совместно с депутатами района и которая занимает значительное место в нашем бюджете, — „Повышение уровня и качества жизни жителей Курчатовского района г. Челябинска“. Жители района поддержали проект инициативного бюджетирования, и в этом году начались работы, те, что нужны людям. Именно в этом проекте я вижу реализацию муниципального самоуправления, когда люди сами выбирают, на что и как должны быть направлены деньги. Будем работать на благо жителей своего Курчатовского района», — прокомментировал Сергей Антипов.



Сергей Антипов работает в должности главы Курчатовского района с 2016 года. Наталья Котова, проинспектировавшая район, чуть больше недели назад озвучила Антипову свои поручения по благоустройству.