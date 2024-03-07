Члены УИК за 20 дней обошли почти 2,3 млн южноуральцев

План кампании «ИнформУИК» выполнен на 99,95%

В Челябинской области сегодня, 7 марта, завершается проект «ИнформУИК» — кампания по адресному, поквартирному и подомовому информированию избирателей о выборах президента России, сообщает южноуральский избирком.

Напомним, с 17 февраля члены участковых избирательных комиссий рассказывали жителям региона о предстоящих президентских выборах, местах и способах голосования, а также кандидатах на пост высшего должностного лица государства.

«За 20 дней 8 390 членов УИК уже обошли 1 337 923 домовладения, что составило 99,95%. Опросили 2 266 213 избирателей», — рассказали в избиркоме.

Голосование состоится 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что все избирательные участки региона, в том числе временные, в период голосования будут взяты под круглосуточную охрану.