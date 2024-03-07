Полиция возьмет под круглосуточную охрану избирательные участки в Челябинской области

В зоне внимания будут бюллетени, общественный порядок и даже парковки

Полиция Южного Урала готовится принять исчерпывающие меры, чтобы выборы президента РФ прошли без нарушений и происшествий, в атмосфере праздника. Такую задачу поставил руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков на заседании оперативного штаба.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 15—17 марта; на территории региона голосование пройдет в 43 муниципалитетах, в нем примут участие более 2,5 миллиона человек. На территории региона созданы 51 территориальная избирательная комиссия и более 2 тысяч избирательных участков, в том числе временных.

«Для обеспечения безопасности граждан все места для голосования и прилегающая к ним территория будут обследованы с применением технических средств и служебных собак, после чего взяты под круглосуточную охрану полицией. Сотрудники органов внутренних дел обеспечат сохранность бюллетеней с момента их завоза на избирательные участки и осуществят последующее их сопровождение после окончания голосования», — сообщили в главке.

Михаил Скоков поручил задействовать в охране общественного порядка весь потенциал представителей добровольных народных дружин, казачества, других общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций.

Под пристальный контроль полицейские возьмут пропускной режим на избирательных участках, для проведения досмотровых мероприятий предусмотрено использование стационарных и ручных металлодетекторов.

Особое внимание будет уделено организации безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция уже внесла корректировки в расстановку нарядов ДПС с учетом изменения интенсивности движения транспорта; будет сделан упор на пресечении несанкционированных парковок автотранспорта у мест проведения голосования, ГИБДД примет меры по недопущению заторовых ситуаций. Под особый контроль возьмут организацию движения пешеходов вблизи избирательных участков.