Челябинскую городскую думу досрочно покидают три депутата

Решения о прекращении их полномочий примут на ближайшем заседании

Челябинскую городскую думу покидают три депутата — Светлана Буравова, Виген Мхитарян и Ксения Морозова. На предстоящем заседании будут приняты решения о прекращении их полномочий, сообщили в пресс-службе Гордумы.

Светлана Буравова была избрана по партийному списку «Единой России», а Ксения Морозова представляла партию «Справедливая Россия». В соответствии с законодательством, освободившиеся мандаты будут переданы следующим кандидатам в партийных списках, предложенным соответствующими партиями.

Ситуация с Вигеном Мхитаряном, избранным по одномандатному округу, потребует проведения дополнительных выборов.

