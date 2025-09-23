Олег Гербер выдвинут кандидатом на пост председателя Заксобрания Челябинской области

Это и другие назначения обсуждали на заседании президиума регионального политического совета

Сегодня в Челябинском региональном отделении партии «Единая Россия» проходит заседание президиума регионального политического совета. Основная тема — определение кандидатур для последующего назначения в Законодательном собрании региона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В начале заседания губернатор Алексей Текслер подвел итоги избирательной кампании. Так, на последних выборах «Единая Россия» получила 48 мандатов в Заксобрание области, на пять больше, чем в прошлом созыве. В муниципалитетах партия получила 620 мандатов.

«Завершение кампании не значит, что мы можем расслабиться. Впереди у нас выборы в Государственную думу, в Федеральное собрание», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона выдвинул кандидатуру Олега Гербера для последующего избрания на должность председателя Заксобрания от партии «Единая Россия». Президиум регионального политического совета единогласно поддержал предложение.

Помимо этого, на заседании выбрали кандидатуру руководителя фракции партии «Единая Россия» в ЗСО — это Денис Моисеев.

Кандидатуру Олега Цепкина предложили для последующего наделения полномочиями сенатора Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Его выдвинул Олег Гербер.

«Я стараюсь сосредоточиться на ключевых проблемах Челябинской области. К любым вопросам, которые важны и являются актуальными для региона, я стараюсь приложить усилия. Готов работать и следующие пять лет», — отметил Олег Цепкин.

Кандидатуру поддержали члены президиума регионального политического совета.

Одной из тем заседания стало избрание заместителя секретаря челябинского регионального отделения партии «Единая Россия». Члены политсовета выбрали на эту должность руководителя МГЕР Владислава Уланова.