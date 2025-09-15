Евгений Минченко: «Итоги выборов в Челябинской области — демонстрация доверия команде и курсу Текслера»

Рост результатов «Единой России» по сравнению с выборами пятилетней давности составил 12%

Челябинский избирком обработал 99% голосов. По данным на 9 утра 15 сентября, «Единая Россия» лидирует с 54,54% голосов на выборах депутатов в Законодательное собрание региона.

Промежуточные итоги голосования по единому округу выглядят так: абсолютные лидеры — единороссы более чем с трехкратным отрывом. На втором месте «Справедливая Россия» с результатом 13,44%. На третьем — ЛДПР с 9,73%. «Новые люди» набрали 7,98% и КПРФ — 5,73%. Таким образом, все игроки преодолели пятипроцентный порог и примут участие в распределении депутатских мандатов.

Историк, один из самых авторитетных политологов страны Евгений Минченко назвал результаты выборов в Челябинской области большой победой команды губернатора Алексея Текслера.

«Рост „Единой России“ на 12% (по сравнению с прошлыми результатами выборов) — это впечатляющие цифры. Отмечаем понижающую динамику у всех партий, которые пять лет назад принимали участие в выборах в Законодательное собрание. Особенно провальные результаты у КПРФ: в два раза падение. Я думаю, что, конечно же, удачный политический дебют в регионе — это процент партии „Новые люди“, которые опередили коммунистов», — сказал он «Первому областному».

Он подчеркнул, что итоги голосования однозначно свидетельствуют о доверии населения Челябинской области команде губернатора.

«Это доверие курсу, который он проводит, доверие той масштабной программе развития региона, которую Алексей Текслер предложил год назад на выборах губернатора и которую обновил в том числе по наказам избирателей в этом году», — добавил Евгений Минченко.