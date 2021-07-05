Челябинская «Зеленая альтернатива» выдвигает в Госдуму пятерых кандидатов

Все идут по списку, одномандатников от экологической партии на Южном Урале не будет

Партия «Зеленая альтернатива» (ЗА) выступит на выборах в Госдуму региональным списком из пяти человек от Челябинской и Оренбургской областей, сообщил Первому областному информагентству активист челябинского реготделения Евгений Маленкин. По одномандатным округам экологи работать не намерены.



Региональные списки от «Зеленой альтернативы» были утверждены еще на прошлой неделе на федеральном съезде партии, однако до сих пор руководство эколого-политического объединения раскрыло только состав первой пятерки в федеральной группе. Напомним, второе место в федеральном списке заняла блогер, экоактивист и журналист из Челябинска София Калягина (Соня Гудим).

Региональный же список возглавляет выходец из «Яблока» Анатолий Кузнецов. По словам Маленкина, в «ЗА» вообще много бывших членов «Яблока», решивших сменить флаг после смены курса сторонников Григория Явлинского.

На втором месте в списке руководитель челябинского отделения «Альтернативы» Виталий Волчков, замыкает тройку экоактивист Мария Слуницына.