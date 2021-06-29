Блогер из Челябинска заявлена экологами как кандидат в Госдуму

Соня Гудим вошла в федеральный список партии «Зеленая альтернатива»

Известный блогер, журналист, экоактивистка и модель Соня Гудим (Калягина) вошла в пятерку партийного списка «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе партии.



По данным пресс-службы «Зеленой альтернативы», федеральную пятерку кандидатов от партии возглавляет певица и блогер Виктория Дайнеко. Далее следуют Соня Гудим, зампредседателя партии Ксения Качаева, депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин и магистр экологии и природопользования при институте Витте Александр Долгушин. Председатель партии Руслан Хвостов будет баллотироваться как одномандатник в Подмосковье.

«С Софией мы активно начали сотрудничать еще до прошлогодних выборов в региональные парламенты. Она активно ведет проект обучения осознанному потреблению, недавно мы выпустили мобильное приложение-учебник с информацией о том, как люди могут сделать мир чище, просто выключая за собой воду и разумно относясь к пластиковому мусору и другим опасным отходам», — рассказали в пресс-службе «Зеленой альтернативы».

Интересно, что номер первый списка экопартии, Виктория Дайнеко, о самом существовании этого политического объединения узнала от челябинского активиста «Альтернативы», известного общественника и ветеринара Карена Даллакяна: Даллакян консультировал певицу во время ее конфликта с соседом, взявшим в привычку выгуливать на детской площадке настоящую пуму.

Добавим, в «Зеленой альтернативе» пока не разглашают, кто вошел в региональные партийные списки и будет выдвигаться по одномандатным округам. Эта информация станет доступна после подачи списков кандидатов в Центризбирком.