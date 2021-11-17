Челябинская область закрепила сотрудничество с Узбекистаном новым соглашением

Главы регионов обсудили будущие производственные проекты и импорт продукции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и хоким Джизакской области Узбекистана Эргаш Салиев подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Документ подписан в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.

Подписанию документа предшествовала личная встреча Алексея Текслера с Эргашем Салиевым, на которой стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Напомним, Челябинская область является лидером по экспорту в Узбекистан.

«В Челябинской области много проектов и компетенций, в том числе для локализации производств. Мы готовы к импорту сельхозпродукции, к примеру, можно создать производство по пакетированию у себя на территории продуктов. Все сети и производители заинтересованы в ритмичности поставок. При этом в регионе есть территории с льготным налогообложением», — сообщил Алексей Текслер.

Эргаш Салиев рассказал, что Джизакская область считается центральным регионом. Он отметил потенциал своего региона: по итогам прошлого года в 26 раз были увеличены прямые инвестиции, работает более 200 иностранных компаний, свыше 40 совместных предприятий с российскими инвесторами.

«Географически мы находимся на Великом шелковом пути. Россия — наш многолетний партнер. Нам интересно сотрудничество в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, туризм. Сегодня у нас активно развивается машиностроение, мы налаживаем сотрудничество с КНР в этой сфере. Еще одно перспективное направление — производство цемента и базальтового волокна, различных строительных материалов. Кроме того, сейчас у нас создается сельскохозяйственный кластер», — рассказал Эргаш Салиев.

В правительстве области отметили, что выступили инициатором заключения соглашения. Подписанный документ станет базой и правовой основой для укрепления дальнейшего взаимодействия между Челябинской и Джизакской областями. Реализация соглашения будет способствовать расширению сотрудничества, придаст импульс развитию существующих торгово-экономических, научных и гуманитарных связей, а также позволит установить новые контакты между представителями регионов России и Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства области.