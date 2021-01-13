Бухгалтерия мэрии Верхнего Уфалея допустила нарушения на миллиард рублей

Контрольно-счетная палата Челябинской области после проверки в городе составила 12 административных протоколов

КСП Челябинской области отчиталась о результатах ревизии, проведенной в муниципальных органах Верхнего Уфалея. Результаты для местных властей крайне негативные: за 2019-й и девять месяцев 2020 года выявлено нецелевое расходование бюджетных средств более чем на 11 миллионов рублей, более 10 миллионов были потрачены впустую или неэффективно. Кроме того, муниципальные учреждения и подразделения администрации упустили доходы еще на 11 миллионов. А в бухгалтерском учете ревизоры нашли нарушений на целый миллиард.



В число «нецелевых» расходов, по данным пресс-службы контрольно-счетной палаты, попали, например, поиски дополнительного источника водоснабжения для города. На это из бюджета было потрачено 8,377 миллиона, но документы, подтверждающие выполнение этих работ, в ходе проверки так и не нашлись. Еще 3,1 миллиона ушло на оплату труда сотрудников, чьи должности отсутствуют в перечне должностей, утвержденном областным законом.

Безрезультатно, по выводам ревизоров, ушло больше трех миллионов на содержание и обслуживание трех гидротехнических сооружений. Более того, в этих расходах КСП усматривает еще и причинение ущерба городу в 836,5 тысячи рублей. А на строительство четвертой очереди городской канализации было выделено 1,377 миллиона — но работы так и не провели.

Наконец, больше 5,7 миллиона дохода бюджет недосчитался, так как арендную плату за девять используемых участков муниципальной земли просто не начислили. По другим договорам аренды имущества и земли не была взыскана дебиторская задолженность в 4,864 миллиона.

Ревизоры насчитали нарушений еще на 90 миллионов. Самое крупное заключается в необоснованном расходовании на возмещение затрат теплоснабжающих организаций. 68,648 миллиона были перечислены тепловикам несмотря на явные нарушения в документах.

Вишенкой на торте — нарушения при выполнении муниципальных контрактов. В Верхнем Уфалее, как и в других городах области, в 2020 году власти должны были обеспечить реализацию областного проекта «Формирование комфортной городской среды». В июне был заключен контакт по благоустройству набережной местного водохранилища почти на 28 миллионов. К сроку выполнения — 1 ноября — подрядчик с задачей не справился, работы так и не были выполнены.

Материалы проверки ревизоры направили губернатору Челябинской области, в Законодательное собрание и прокуратуру. Реакция региональных властей и правоохранителей пока неизвестна.

Напомним, накануне новогодних праздников в Уфалее уже случился связанный с администрацией скандал: местные полицейские обвинили сотрудников имущественного управления в проведении несанкционированного корпоратива. Тогда глава города Вера Ускова объявила выговор руководителю подразделения, хотя сама утверждала, что уверена в невиновности чиновников. А в ближайшее время в городе должен снова пройти конкурс на соискание должности мэра: предыдущий, в ноябре 2020 года, признан несостоявшимся.