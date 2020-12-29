Верхнеуфалейский корпоратив, которого не было

Глава Верхнего Уфалея объявила своей подчиненной выговор за недоказанный корпоратив





Исполняющая обязанности начальника управления имущественных отношений Верхнего Уфалея Ольга Елькина получила выговор от руководства. Причина: вечером 25 декабря она собрала подчиненных на ужин в местном кафе “Созвездие”. Проводившие рейд по соблюдению масочного режима полицейские нагрянули к в кафе и, усмотрев там нарушения, составили протокол и взяли с чиновников объяснительные.

- Я была вынуждена объявить выговор подчиненной, потому что правоохранительные органы настаивают на передаче в суд административного дела по нарушению ограничительных мер в отношении владельца кафе и сотрудников управления имущественных отношений. При этом я искренне уверена, что дело в суде развалится. Как я уже говорила, в кафе не проводились развлекательные мероприятия, то есть не было ни танцев, ни диджея. Сотрудники просто ужинали. Факт корпоратива не доказан. Я считаю, что вся эта ситуация - инспирированный кем-то скандал, направленный на дискредитацию либо владельца “Созвездия”, либо кого-то из сотрудников управления, "

- сообщила ИА "Первое областное" глава Верхнего Уфалея Вера Ускова