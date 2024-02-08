Более 50 тыс. южноуральцев подали заявление на ДЭГ

Прием заявлений на все виды удаленного голосования продолжается

За полторы недели почти 57 тысяч южноуральцев приняли решение на выборах президента России голосовать удаленно — электронно или по месту пребывания, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии Челябинской области.

Напомним, подача заявлений — через «Госуслуги» и в МФЦ — стартовала 29 января.

«По состоянию на 8 февраля в Челябинской области подано 50 тысяч 840 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании — ДЭГ, 6 тысяч 32 заявления — о голосовании по месту нахождения, по механизму „Мобильный избиратель“», — рассказали в облизбиркоме.

Прием заявлений продлится до 11 марта. Причем с 6-го на волеизъявление по месту пребывания можно будет записаться через участковую избирательную комиссию.

Ранее председатель облизбиркома Евгений Голицын обратился к южноуральцам, которые планируют голосовать удаленно, с рекомендацией актуализировать свои данные на «Госуслугах».