За полторы недели почти 57 тысяч южноуральцев приняли решение на выборах президента России голосовать удаленно — электронно или по месту пребывания, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии Челябинской области.
Напомним, подача заявлений — через «Госуслуги» и в МФЦ — стартовала 29 января.
«По состоянию на 8 февраля в Челябинской области подано 50 тысяч 840 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании — ДЭГ, 6 тысяч 32 заявления — о голосовании по месту нахождения, по механизму „Мобильный избиратель“», — рассказали в облизбиркоме.
Прием заявлений продлится до 11 марта. Причем с 6-го на волеизъявление по месту пребывания можно будет записаться через участковую избирательную комиссию.
Ранее председатель облизбиркома Евгений Голицын обратился к южноуральцам, которые планируют голосовать удаленно, с рекомендацией актуализировать свои данные на «Госуслугах».