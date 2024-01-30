Южноуральцев, желающих голосовать электронно, просят актуализировать данные на «Госуслугах»

Данные 16% избирателей в «ГАС Выборы» не совпадают с представленными на портале

Челябинская область попала в число 28 субъектов, жители которых на предстоящих президентских выборах имеют возможность проголосовать в электронном виде. Для этого им надо подать заявление на портале «Госуслуги». О том, что нужно, чтобы это заявление было принято, рассказал председатель областной избирательной комиссии Евгений Голицын.

«ДЭГ — одна из возможностей для избирателей выразить свое мнение, если они не могут по каким-то причинам принять участие в очном голосовании. Воспользоваться ею могут все, кто зарегистрирован в Челябинской области. Прием заявлений начался 29 января на портале „Госуслуги“, он продлится до 11 марта включительно», — напомнил Евгений Голицын.

Он добавил, что человек не сможет проголосовать удаленно, пока не урегулирует ряд моментов. В частности, данные, которые содержатся в системе «ГАС Выборы», должны быть сопоставлены с данными на портале госуслуг.

«Первые мы получаем от МВД и ряда других федеральных структур, вторые — каждый избиратель заполняет самостоятельно, и в случае ошибки либо если данные перестали быть актуальными — человек поменял паспорт, фамилию, номер телефона, но не внес эти изменения в персональные данные на портале, — они не будут совпадать с „ГАС Выборы“. В масштабах Челябинской области у нас 84% сопоставленных данных, это выше, чем в среднем по стране, но 16% все-таки нет, поэтому прошу желающих проголосовать электронно граждан зайти на портал и актуализировать свои данные», — обратился Евгений Голицын к южноуральцам.

Он добавил, что обязательно надо обратить внимание на номер телефона, указанный на портале.

«Этим мелочам многие не придают значения: казалось бы, поменяли сим-карту, получили новый номер, а на портале-то остался старый, из-за чего человек не может подать заявление на ДЭГ — ему эсэмэска о регистрации приходит на номер, указанный на „Госуслугах“», — добавил председатель облизбиркома.

Также Евгений Голицын напомнил о других возможностях голосования не по месту регистрации и том, что для этого нужно.

«Так, для голосования по месту нахождения нужен паспорт и заранее определиться с избирательным участком и подать заявление через систему „Мобильный избиратель“. Сделать это до 11 марта можно на „Госуслугах“, в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии. Вы будете внесены в списки на выбранном участке, а из списков по месту регистрации — исключены», — рассказал спикер.

Кроме того, можно пригласить членов участковой избирательной комиссии домой.

«По различным причинам у человека могут измениться планы: приболел, не с кем оставить детей и прочее — можно позвонить в участковую избирательную комиссию и пригласить к себе членов УИК с ящиком для бюллетеней», — добавил Евгений Голицын.

Прием заявлений о надомном голосовании будет вестись в дни выборов: начнется в 8 утра 15 марта и закончится в 14 часов 17‑го.