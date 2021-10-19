Алексей Текслер предложил усилить господдержку на развитие общественного транспорта

Одна из инициатив - это введение капитальных грантов для отрасли

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Президиума Государственного Совета. Участники заседания обсудили транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года. В заседании и подготовке к Президиуму принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава Южного Урала озвучил ряд инициатив в этой сфере, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В рамках подготовки к Президиуму Госсовета прошел семинар-совещание, в котором также принял участие губернатор Алексей Текслер. На семинаре подробно рассмотрели транспортную стратегию, внесли предложения по отдельным направлениям ее реализации.

Алексей Текслер принял участие в работе группы, которая обсуждала финансовые инструменты для достижения стратегических целей развития транспортного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор предложил механизмы господдержки проектов развития общественного транспорта и дорожного хозяйства. Среди инициатив — формирование отдельного федерального проекта, направленного на развитие общественного транспорта. Кроме того, по мнению главы региона, необходимо продлить до 2030 года национальный проект «Безопасные качественные дороги» и программу инфраструктурных бюджетных кредитов. А средства от реструктуризации бюджетных кредитов направлять на транспортные проекты.

Алексей Текслер также озвучил ряд предложений, которые увеличат финансирование проектов развития общественного транспорта и дорожного хозяйства.

Одна из инициатив — это поддержка капительными грантами подобных проектов. Ряд предложений касался формирования региональных дорожных фондов.

Пресс-служба сообщает, что по итогам обсуждения Алексей Текслер подчеркнул, что для реализации проектов по развитию общественного транспорта и дорожного хозяйства необходимы механизмы государственной поддержки.