Алексей Текслер — urbi et orbi: ни один проект не остановим!

Как депутаты и чиновники прокомментировали выступление губернатора перед ЗСО — в репортаже Первого областного информагентства

Политбомонд во дворце спорта

Главный посыл прозвучавшего 31 мая обращения губернатора Алексея Текслера к ЗСО короток: сделано многое, но впереди много работы. В почти часовом выступлении глава региона подробно прошелся по большинству сфер жизни и заверил слушателей, что ни один из начатых ранее проектов не будет заброшен, а развитие области продолжится. Как ждали выступления и что подумали после депутаты разных уровней, чиновники и общественные деятели региона — в материале Первого областного информагентства.

Накануне мероприятия Алексей Текслер подчеркивал: обращение будет не только к депутатам ЗСО, но ко всему региону. Во дворец спорта «Юность» 31 мая съехались главы муниципалитетов, общественники, представители Челябинской области на федеральном уровне и многие другие.





Перед выступлением многие вели себя достаточно сдержанно: негромко здоровались, тихо занимали места. Председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт и вовсе почему-то сел в сектор для СМИ. Но вскоре ушел к коллегам.

Зато перед сценой радостно приветствовали друг друга уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова и депутат Госдумы Яна Лантратова. А региональный прокурор Карен Габриелян, кланяясь сенатору Маргарите Павловой, заверял, что думает о члене Совета Федерации ежедневно.





Налогов нет, но спать не стоит

Как сообщало Первое областное информагентство, Алексей Текслер не столько рассказывал в своем выступлении о проделанной за минувшие три года работе, сколько намечал точки роста на будущее: поддержка бизнеса, инфраструктурные проекты, развитие медицины и образования, социальная помощь населению и многое другое. Кураторы и представители предпринимательского сообщества сразу оценили некоторые сжатые тезисы речи Текслера.

«Я приглашаю всех, кто имеет отношение к малому бизнесу, внимательно следить за новостями, прежде всего на сайтах профильных министерств. Там оперативно размещаются все условия предоставления мер поддержки. 12 предприятий ими уже воспользовались», — прокомментировал эту часть послания вице-губернатор Егор Ковальчук.

Президент объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин 31 мая счел счастливым днем: налоговые послабления для небольших производственных предприятий он обсуждал с Текслером еще в феврале на рабочей встрече, и вот — сбылось.

«Меры поддержки малого бизнеса на региональном уровне приняты беспрецедентные — 1 процент налога для всех обрабатывающих предприятий! Такого нет нигде в России. А главное, вся поддержка сконцентрирована на производственном бизнесе. У нас уникальное число промышленников, целые династии, готовые развивать производство. Снизить для них фискальную нагрузку — это очень серьезный шаг. Но все эти не полученные областью налоги в будущем вернутся за счет развития бизнеса», — уверен Александр Калинин.





Депутат ЗСО, гендиректор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков порадовался за снижение ставки по единому сельскохозяйственному налогу — это послабление коснется более чем тысячи аграрных предприятий области. Но аплодисментов у журналистов не снискал, заявив, что давно на Урале не было такой хорошей, дождливой весны. Дмитрия Александровича, как сельхозпроизводителя, понять можно, особенно после двух лет засухи. Но +10 градусов и сырость на улице энтузиазма его слушателям не добавили.

Не все хорошо, маркизы!

Алексей Текслер не только давал оптимистичные прогнозы, но и прозрачно намекнул, что некоторые товарищи ведут себя не по-товарищески. Фамилий не прозвучало, но губернатор посоветовал нескольким главам перестать тратить деньги инициативного бюджетирования на нужные именно местным властям, а не жителям проекты. И прямо заявил, что обещанный Челябинску аквапарк должен быть достроен, несмотря на трудности инвестора.





Инвестор — депутат Госдумы Олег Колесников — отсутствовал. Зато главы муниципалитетов по окончании выступления устроили групповую фотосессию, поставив в середину ряда вице-губернатора Станислава Мошарова — куратора северной и западной частей области. Видимо, фотографировавшиеся были уверены, что колокол прозвенел не по ним.

Лечить, учить, развлекать: стройка продолжается

Как сообщало Первое областное информагентство, сегодня в Челябинской области строится одновременно 9 школ, еще больше детских садов, десятки фельдшерско-акушерских пунктов, ремонтируются дома культуры.

«Я давно работаю, застал и советский период. Таких темпов строительства школ и детских садов, как сегодня, не было никогда. И те цифры, которые озвучил губернатор, по пуску в эксплуатацию в ближайшей перспективе такого количества школьных и тем более дошкольных зданий — это как минимум впечатляет», — поделился министр образования области Александр Кузнецов.





Депутат Госдумы Яна Лантратова выступление губернатора перед региональным парламентом слушала впервые. Лантратова сама сразу после избрания развернула в области активную работу по помощи социально незащищенным людям.

«В регионе большое внимание уделяется поддержке многодетных семей, семей с детьми — помимо федеральных действуют также региональные программы. Я постоянно езжу по области, общаюсь с людьми и вижу, что для многих оказываемая поддержка является довольно существенной. Очень важны программы по поддержке врачей и учителей, особенно в сельской местности», — считает Яна Валерьевна.

Руководитель комитета ЗСО по информационной политике Олег Гербер выделил новость о чистом воздухе для челябинцев.

«Сегодняшняя ситуация в стране не могла не повлиять на мысли людей: мол, все обещанное — на стоп. Нет, работа не прекращается. Губернатор даже анонсировал новые масштабные стройки, например реконструкцию челябинских очистных сооружений. Запах мы все чувствуем при въезде в город со стороны Екатеринбурга. И надеемся, что теперь этот флер уйдет. Что особенно важно — ни один из проектов не остановится», — заключил Олег Гербер.