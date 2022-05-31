Минсоц Челябинской области назвал топ‑10 детских пособий

Каждая третья семья в регионе получает поддержку от государства

Семьи с детьми из Челябинской области получают более 30 федеральных и региональных пособий. Долгосрочная государственная финансовая помощь предусмотрена от момента рождения и до совершеннолетия ребенка. В регионе ее получает каждая третья семья с детьми, заявила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«За последние несколько лет меры поддержки семей с детьми существенно расширились. По статистике, на Южном Урале примерно на каждого третьего ребенка оформлено то или иное пособие»,

— говорит Ирина Буторина.

Самыми популярными являются пособия на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Кроме того, значительно увеличилось число получателей областного семейного капитала, размер которого составляет 108 тысяч 160 рублей. Он положен семьям при рождении третьего или последующих детей.А это топ-10 пособий для семей с детьми.

Положено семьям, проживающим на территории Челябинской области, независимо от уровня дохода и количества детей. Размер выплаты — 6000 рублей.

Размер выплаты — 12 444 рубля. Она положена семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, то есть ниже 25 914 рублей на человека.

Пособие положено семьям южноуральцев, в которых с 1 января 2022 года родился второй малыш. Размер пособия — 6 222 рубля. Предоставляется до достижения ребенком возраста одного года.

Размер выплаты — 12 444 рубля. Она назначается при рождении третьего и (или) последующих детей семье, являющейся многодетной в соответствии с законом Челябинской области, а также имеющей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Положена тем, у кого среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. В зависимости от доходов родителей пособие составит 12 444, 9 333 либо 6 222 рубля.

Рассчитывать на получение нового пособия могут семьи с доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения. Размер выплаты составит 50, 75 или 100% в зависимости от нуждаемости семьи — 12 444, 9 333 либо 6 222 рубля. Подать заявление на получение выплаты можно на портале «Госуслуги», в МФЦ или клиентских службах ПФР.

Размер капитала — 108 160 рублей. Его можно потратить на образование или оздоровление детей, погашение ипотеки, покупку дачи, подведение газа и по иным направлениям.

Заключить социальный контракт с государством могут семьи с низким доходом. Потратить деньги — до 250 тысяч рублей — можно на организацию бизнеса, личного подсобного хозяйства, поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации.

С 1 февраля 2022 года материнский капитал на первого ребенка составляет 524 тысячи рублей. Если рождается второй, прибавят еще 168 тысяч рублей. Если ранее право на маткапитал не возникало, он составит 693 тысячи рублей.