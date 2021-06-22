Алексей Текслер призвал южноуральских мэров увеличить темпы вакцинации

На совещании с главами губернатор констатировал наступление третьей волны коронавируса

22 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел очередное совещание с главами муниципалитетов. Основной темой стало противостояние третьей волне коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Совещание с мэрами в целях безопасности прошло в режиме видео-конференц-связи. Губернатор констатировал: есть основания говорить о начале третьей волны заболеваемости COVID-19. Медики отмечают рост заболеваемости коронавирусом, прежде всего — в крупных городах, таких как Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск. Главным становится жесткое соблюдение карантинных мер, о которых многие успели забыть.

«Специалисты говорят о большом количестве случаев бессимптомного течения болезни, о росте заболеваемости среди молодежи. В этой связи особое внимание следует уделить контролю соблюдения противоэпидемических мер в общественных местах. В последнее время люди расслабились, большинство наших граждан пренебрегают элементарными мерами защиты. Масочный режим практически не соблюдается в общественном транспорте, во многих учреждениях и торговых организациях почти не следят за соблюдением социальной дистанции, уже не всегда встретишь санитайзеры. Коллеги, это просто недопустимо», — заявил глава региона.

Текслер напомнил, что в случае выявления нарушений в муниципалитетах могут быть введены запреты на проведение различных мероприятий. Напомним, ранее уже были приняты решения об отмене Ильменского, Бажовского и Бушуевского фестивалей. На совещании Алексей Текслер подтвердил: областной Сабантуй, который планировалось провести в Троицке, также не состоится.

До полного локдауна еще далеко: так, выпускные вечера в школах и вузах пока никто не отменял. Однако областные власти настаивают на жестком контроле за наполняемостью залов. Мэрам вместе с контролирующими органами предстоит усилить контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте, торговых помещениях, особое внимание надо обратить на сферу услуг.

Однако единственный надежный способ остановить заразу — это массовая вакцинация. Текслер распорядился продолжить прививочную кампанию в ТРК, садовых товариществах, вузах, на предприятиях. Муниципалитеты, достигшие уровня вакцинации в 60 процентов, получат финансовую поддержку и статус территорий, свободных от ковида.

«Коллеги, я вчера поставил вакцину. Если кто-то из вас это еще не сделал, то сделайте прививку. Покажите пример своим жителям», — резюмировал Алексей Текслер.