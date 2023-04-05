Алексей Текслер поднялся на новую позицию в рейтинге влияния губернаторов от АПЭК

Глава Челябинской области вплотную подошел к топ‑10 региональных руководителей России

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало мартовский рейтинг влиятельности российских губернаторов. По версии АПЭК, глава Челябинской области Алексей Текслер поднялся на 11-е место. Руководитель агентства Дмитрий Орлов связывает рост челябинского губернатора с реализацией программы газификации Южного Урала.



«Рабочие встречи Новака (вице-премьер РФ Александр Новак. — Прим. редакции) с губернатором Челябинской области для обсуждения реализации совместной с „Газпромом“ программы развития газоснабжения и газификации региона на трехлетний период, а также с главой Тамбовской области по вопросам развития топливно-энергетического комплекса региона создают позитивные информационные поводы для Алексея Текслера и Максима Егорова (губернатор Тамбовской области. — Прим. редакции)», — считает Дмитрий Орлов.

Напомним, в начале марта Алексей Текслер действительно встречался с Александром Новаком. Речь шла о развитии систем газоснабжения и электроэнергетики Южного Урала.

Представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров полагает, что росту влиятельности Алексея Текслера в глазах экспертов и авторов рейтинга помогли еще несколько событий.

«Март для большинства регионов УрФО стал месяцем продолжения стабильного роста. Показательный пример — Алексей Текслер, последовательно усиливающий свои позиции с начала года. В этом месяце этому способствовало его активное участие в реализации, по словам Михаила Мишустина, первой по значимости задачи „укрепления взаимодействия с нашими союзниками“ и высокая оценка Советом Федерации южноуральского опыта экологического мониторинга и последовавшая рекомендация использовать его во всех регионах РФ»,

— отмечает Андрей Лавров.

Алексей Текслер, таким образом, расположился в группе губернаторов с «очень сильным влиянием». Среди глав регионов Уральского федерального округа он уверенно опережает коллег из Свердловской и Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округа.