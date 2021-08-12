Алексей Текслер планирует визит в Копейск

Он призвал жителей рассказать о проблемах и улучшениях в городе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер планирует рабочую поездку в Копейск. Об этом глава региона написал в своем Инстаграме. Он попросил копейчан рассказать о проблемах и улучшениях в городской жизни.

«Завтра работаю в Копейске. Два вопроса к жителям города: в каких сферах городской жизни вы видите прогресс и какие проблемы требуют дополнительного внимания», — обратился к копейчанам Алексей Текслер в Инстаграме.

Известно, что в пятницу глава региона посетит социальные объекты, проконтролирует ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, детского сада и школы, а также проведет рабочую встречу с главой Копейского городского округа Андреем Фалейчиком.

Напомним, в прошлую субботу Алексей Текслер работал в Агаповском районе.