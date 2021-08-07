Алексей Текслер: «Агаповский район произвел хорошее впечатление»

Губернатор Челябинской области подвел итоги рабочего визита

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги визита в Агаповский район. По словам главы региона, в целом район произвел на него хорошее впечатление, передает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

«Я раз пять или шесть проезжал по территории района и каждый раз обращаю внимание на то, что происходит. Есть своя проблематика, это и газификация, и сфера жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжения, водоснабжения, дороги, но мы уже несколько лет активно занимаемся здесь дорогами, и ситуация заметно улучшается. Есть позитивное движение, развитие в районе»,— отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, на животноводческом комплексе, который строится в Агаповском районе, будет молочная ферма, поскольку молоко Челябинская область закупает в других регионах. В планах — построить еще один комплекс по производству молока.

«Также обсуждали интересный проект: производство питания для домашних животных. Организовать его хотим в одном из цехов „Ситно“. Я думаю, у нас получится такой новый бизнес»,— добавил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор договорился с главой Байдавлетом Тайбергеновым о том, чтобы Агаповский район вошел в большую программу по ремонту школ.

«Близость Магнитогорска диктует свои требования, жители видят, что можно в течение небольшого времени приехать в большой город, и мы должны уделять большое внимание развитию и спортивной среды, и культурной, и другим»,— резюмировал Алексей Текслер.