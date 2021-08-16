Алексей Текслер назначил нового борца с коррупцией в Челябинской области

Им стал экс-декан факультета экономики и права южноуральского филиала РАНХиГС

16 августа на портале правовой информации опубликовано постановление губернатора Челябинской области Алексея Текслера о новом назначении в правительстве. Начальником управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений в регионе стал бывший декан факультета экономики и права Челябинского филиала РАНХиГС Алексей Ильиных.



Напомним, управление по борьбе с антикоррупционными правонарушениями было создано губернатором в мае 2021 года. Это подразделение было выделено из состава правительственного управления госслужбы и кадров. Основанием стал очередной антикоррупционный указ президента РФ, курировать деятельность нового управления будет лично глава региона.

По данным пресс-службы Челябинского филиала РАНХиГС, где еще год назад работал деканом Алексей Ильиных, новый чиновник в 2003 году окончил Уральский юридический институт МВД, три года преподавал там и учился в адъюнктуре. В 2009 году был аккредитован Минюстом РФ как независимый эксперт, уполномоченный на проведение экспертизы на коррупциогенность. Доцент, член Общественного совета при постоянных комиссиях Челябинской городской думы по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре, бюджету и налогам, член экспертного совета Общественной палаты Челябинска.