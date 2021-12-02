Единороссы купят машины скорой помощи для больниц Челябинской области

На приобретение автомобилей будет направлена половина членских взносов всех партийцев региона

2 декабря президиум отделения «Единой России» в Челябинской области утвердил предложение секретаря региональной ячейки Алексея Текслера о приобретении дополнительных автомобилей скорой помощи за счет средств партии, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе реготделения.



«Вы знаете, что мы (областные власти. — Прим. ред.) активно занимаемся заменой автомобилей скорой помощи для нужд нашего здравоохранения. Я предлагаю силами членов партии, без привлечения бюджетных средств, организовать приобретение дополнительных машин скорой и неотложной помощи», — заявил Алексей Текслер 1 декабря, поздравляя единороссов с 20-летием партии.

Сегодня, 2 декабря, на заседании президиума реготделения ЕР предложение губернатора было утверждено. На приобретение машин пойдет половина членских взносов всех 49 местных ячеек «Единой России» за четвертый квартал 2021 года. Кроме того, партийцы рассчитывают на добровольные пожертвования от отдельных единороссов сверх взносов.