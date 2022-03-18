Алексей Текслер поручил промышленникам не допустить сокращений на заводах

Губернатор Челябинской области также попросил руководителей предприятий проиндексировать зарплаты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил руководителям крупных промышленных предприятий в условиях экономического кризиса принять меры для сохранения рабочих мест. По его мнению, кадровые потери могут привести к утрате важных производственных компетенций. С обращением к бизнесу глава региона выступил на заседании правления регионального Союза промышленников и предпринимателей.

«Мы с вами пережили не один кризис, и из любого кризиса выходили еще более сильными. Обращаюсь к вам с главной просьбой — сохранить трудовые коллективы. Риски безработицы существуют. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально, находить решения. Со своей стороны мы примем все меры по поддержке предприятий», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона выступил с инициативой по индексации зарплат на предприятиях. При этом он подчеркнул, что решение нужно принимать исходя из текущей экономической ситуации в организации.

«Обращаюсь с просьбой: у кого такая возможность есть, нужно обеспечить опережающий рост заработных плат. Инфляция будет расти, это неизбежно. Мы в бюджетной сфере будем повышать зарплаты. С оглядкой на экономику предприятия в нынешних условиях прошу по возможности такие решения принять», — обратился Алексей Текслер к руководителям предприятий.