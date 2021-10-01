В Челябинской области направят 1,5 миллиарда рублей на работы по инициативному бюджетированию

Губернатор Алексей Текслер призвал жителей региона предлагать новые идеи благоустройства на 2022 год

В 2022 году в Челябинской области вдвое увеличат финансирование программы инициативного бюджетирования. На эти цели направят 1,5 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил губернатор Алексей Текслер.

«В каждом муниципалитете, куда приезжаю, вижу результаты работы по инициативному бюджетированию. Это те проекты, которые предложили жители. Где-то обустроили новые спортивные площадки, где-то заменили окна в школе, отремонтировали водовод. Или купили новый автобус, починили кровлю, благоустроили сквер. Возможности большие, у территорий есть свобода выбора», — поделился Алексей Текслер на своей странице в соцсети.

Глава региона отметил, что готовиться к следующему году нужно уже сейчас. Он предложил прорабатывать проекты, заручаться поддержкой соседей. Также губернатор ждет вовлеченности от властей муниципалитетов. Свои идеи жители Челябинской области могут озвучить Алексею Текслеру в социальных сетях.

Напомним, в Челябинской области с начала 2021 года действует программа инициативного бюджетирования. Она позволяет жителям региона принимать участие в распределении бюджетных денег для решения самых актуальных вопросов на местах. Мы выяснили, какие проекты уже реализованы.