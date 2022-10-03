Общественная палата Челябинской области проведет прием граждан по вопросам мобилизации 5 октября

Южноуральцы смогут получить бесплатную юридическую консультацию

Общественная палата Челябинской области объявила о приеме граждан по вопросам частичной мобилизации. Консультации пройдут 5 октября с 10 до 13 часов. Необходима предварительная запись по телефону.

«В палату могут обратиться и получить бесплатную юридическую консультацию граждане, которые столкнулись с нарушением законодательства о частичной мобилизации», — пояснили представители общественников.

Для получения консультации нужно предварительно записаться по телефону: +7 (351) 737-16-57. E-mail: 7371657_op@mail.ru.

Прием пройдет по адресу: г. Челябинск, ул. С. Кривой, 75а, 515.

Напомним, горячую линию по вопросам частичной мобилизации запустила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. В минувшую пятницу она пояснила, что запросов поступает так много, что аппарат омбудсмена принимает без выходных. По данным Юлии Сударенко, после отработки обращений восстановлены права 16 человек. Семеро мобилизованных возвращены из воинских частей, в девяти случаях мобилизация признана ошибочной на стадии получения повестки.

Прием жалоб и обращений запустили в Общероссийском Народном фронте Челябинской области.