Челябинский омбудсмен будет принимать обращения по мобилизации семь дней в неделю

По словам Юлии Сударенко, поступает большое количество заявлений

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко решила принимать заявления по вопросам частичной мобилизации без выходных. Об этом омбудсмен сообщила в официальных мессенджерах аппарата уполномоченного. По словам Юлии Сударенко, на горячую линию уже поступило много обращений от южноуральцев.

26 сентября Юлия Сударенко объявила о начале горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Челябинский омбудсмен принимает обращения без предварительной записи 8:30 до 17:30.

«Если вы столкнулись с нарушением законодательства о мобилизации, обращайтесь. С каждым случаем будем работать индивидуально», — анонсировала она ранее.

В четверг омбудсмен сообщила, что в связи с большим количеством обращений по вопросам частичной мобилизации увеличено время работы горячей линии. С сегодняшнего дня она будет действовать и выходные дни.

Обращения также можно направлять письменно на электронную почту ombudsman74@mail.ru.

Напоминаем, в России начала работу круглосуточная горячая линия для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации.