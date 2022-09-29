Алексей Текслер проверил, как размещены мобилизованные в Чебаркуле

Губернатор Челябинской области взял на особый контроль экипировку челябинских резервистов

Сегодня глава региона побывал в танковой дивизии в Чебаркуле. Губернатор провел совещание командованием дивизии, представителями регионального правительства и дал ряд поручений по выполнению мероприятий частичной мобилизации, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Специально приехал сегодня, чтобы обсудить на месте, как решаются вопросы жизнеобеспечения жителей Челябинской области, призванных по мобилизации для пополнения состава вашей дивизии. Задача у нас у всех одна — защитить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, принести мир и спокойствие на земли Донбасса и освобожденных территорий. Вы знаете, что недавно прошли референдумы. Люди четко и ясно высказались за вхождение, по сути, за возвращение в состав России», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор поручил экипировать бойцов теплыми вещами: комплектами термобелья, толстовками, обувью, шапками, перчатками, носками. Также приобретут газовые горелки, фонари, сухпайки. На Областном аптечном складе для мобилизованных формируют аптечки и в ближайшее время их передадут военнослужащим.

Глава региона ознакомился с учебным процессом военнослужащих и посмотрел, как их разместили в казармах. Мобилизованные южноуральцы рассказали о нехватке рюкзаков. Губернатор пообещал решить эту проблему.

«Настрой у ребят боевой, они готовятся активно. Наша задача сейчас — оказать всю необходимую помощь для того, чтобы подготовка проходила качественно. И, конечно, подготовить ребят к отправке. Эти решения я озвучил, и по теплой одежде и по медицинским аптечкам. Работа уже организована. Сейчас мы выдаем теплую одежду, еще будут шапки и перчатки. Проговорили про материально-техническую базу дивизии. Организуем ремонтные работы, часть оборудования, которое здесь по разным причинам не работает, восстановим. Всю поддержку, которая необходима дивизии для того, чтобы боевое слаживание проходило в качественных условиях, будем обеспечивать», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, что ранее глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение о выплате дополнительного пособия для детей мобилизованных жителей региона.

Автор Антонина Лопаева