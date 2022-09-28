Семьи призванных по мобилизации южноуральцев получат единовременные выплаты по 20 тысяч рублей на ребенка. Соответствующие документы уже направлены губернатором Алексеем Текслером в ЗСО Челябинской области, сообщает пресс-служба главы региона. Темы идущей сегодня мобилизационной кампании обсуждались на заседании областной призывной комиссии 28 сентября.
Алексей Текслер, как руководитель призывной комиссии Челябинской области, в начале совещания заострил внимание на задаче контролировать соответствие мобилизованных граждан утвержденным Минобороны критериям. Напомним, в первую очередь под призыв попадают прошедшие срочную службу граждане до 35 лет (в случае рядового и сержантского состава), имеющие определенные военно-учетные специальности.
Губернатор напомнил, что за соблюдением законности призыва наблюдают региональный военный комиссариат, аппарат уполномоченного по правам человека, кроме того, ОНФ открыл центр содействия жителям Челябинской области, попавшим под призыв.
Отдельно Текслер обсудил с собравшимися меры социальной поддержки. Глава региона сообщил, что в ЗСО уже направлены документы о единовременных выплатах по 20 тысяч рублей на ребенка семьям мобилизованных.
«Мы обязательно поддержим наших мобилизованных ребят. Такая потребность есть. Но не менее важно, я уже про это говорил, поддержать их семьи, детей. Сделать это сейчас, в моменте. Именно на это направлена данная инициатива», — подчеркнул Алексей Текслер.
Кроме того, вскоре на Южном Урале заработает горячая линия для поддержки семей ушедших в солдаты.
Дополнительные меры социальной поддержки сейчас разрабатываются и для самих призванных резервистов. Уже принято решение о дополнительном снабжении мобилизованных - например, теплой одеждой. Также Алексей Текслер поручил держать на контроле вопрос размещения мобилизованных в воинских частях — не только на территории области, но и в других субъектах Федерации.
Алексей Текслер, как руководитель призывной комиссии Челябинской области, в начале совещания заострил внимание на задаче контролировать соответствие мобилизованных граждан утвержденным Минобороны критериям. Напомним, в первую очередь под призыв попадают прошедшие срочную службу граждане до 35 лет (в случае рядового и сержантского состава), имеющие определенные военно-учетные специальности.
Губернатор напомнил, что за соблюдением законности призыва наблюдают региональный военный комиссариат, аппарат уполномоченного по правам человека, кроме того, ОНФ открыл центр содействия жителям Челябинской области, попавшим под призыв.
Отдельно Текслер обсудил с собравшимися меры социальной поддержки. Глава региона сообщил, что в ЗСО уже направлены документы о единовременных выплатах по 20 тысяч рублей на ребенка семьям мобилизованных.
«Мы обязательно поддержим наших мобилизованных ребят. Такая потребность есть. Но не менее важно, я уже про это говорил, поддержать их семьи, детей. Сделать это сейчас, в моменте. Именно на это направлена данная инициатива», — подчеркнул Алексей Текслер.
Кроме того, вскоре на Южном Урале заработает горячая линия для поддержки семей ушедших в солдаты.
Дополнительные меры социальной поддержки сейчас разрабатываются и для самих призванных резервистов. Уже принято решение о дополнительном снабжении мобилизованных - например, теплой одеждой. Также Алексей Текслер поручил держать на контроле вопрос размещения мобилизованных в воинских частях — не только на территории области, но и в других субъектах Федерации.